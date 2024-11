Die Black Wings auf den Spuren von 2013

Die Steinbach Black Wings haben den amtierenden Eishockey-Champion Red Bull Salzburg, der in Ljubljana 1:2 nach Penaltyschießen unterlag, überflügelt und sind erstmals in dieser Saison auf Platz vier geklettert. Das war nach dem eklatanten Fehlstart nicht unbedingt zu erwarten.

Doch im Moment läuft es nahezu perfekt. Das 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) gegen den HC Pustertal vor 3774 Besuchern in der Linz-AG-Eisarena war der bereits achte Sieg en suite für das Team von Philipp Lukas. Das ist der längste Erfolgsrun seit elf Jahren. Zwischen 29. November und 22. Dezember 2013 waren es sogar neun Triumphe in Folge.

Wer weiß? Vielleicht gelingt ja der neunte Streich schon am Sonntag (16.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at). Dann wird der EHC aber definitiv sein bestes Eishockey benötigen, um bei Salzburgs "Roten Bullen", die in das Champions-League-Viertelfinale vorgestoßen sind, bestehen zu können.

"Wir müssen am Boden und bescheiden bleiben. Es gibt noch sehr viele Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Wir dürfen nie vergessen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt erfolgreich sind. Es ist leichter, es zu verlieren, als sich es wieder zurückzuerarbeiten. Das heißt, wir müssen auf dieser Straße bleiben", sagte Coach Lukas.

Wichtiges Tor von Sean Collins

Im Pustertal-Match heizten nicht nur die Perchten der Urfahraner Beisl Teifl‘n dem Publikum ein, sondern auch die Black Wings dem Kontrahenten im ersten Drittel. Kilian Rappold aus der vierten Linie erzielte nach 26:23 Minuten das 1:0, die Südtiroler schlugen aber aus dem Nichts zurück - 1:1 (20.).

Im zweiten Drittel wurden die Weichen für den Erfolg gestellt. Graham Knott schoss in doppelter Überzahl das 2:1 (29.). Extrem wichtig war das 3:1 des immer besser zur Geltung kommenden Stürmers Sean Collins, der eine Sekunde vor der zweiten Pause auf 3:1 erhöhte (40.). Ein "big goal" und für den Gegner ein heftiger Nackenschlag.

Trotzdem blieb es bis zum Schluss spannend - auch weil die Wings aus einer zwei Minuten andauernden numerischen 5:3-Überlegenheit kein Kapital schlugen (45.). Das sollte sich rächen: Alex Petan verkürzte für die Pusterer, die im Finish alles auf eine Karte setzten, auf 2:3 (56.). 33 Sekunden vor Schluss nahmen die Italiener Torhüter Pasquale Edward Robert Nito vom Eis - ohne Erfolg.

Die Linzer brachten das Ergebnis über die Runden. Es war ein hartes Stück Arbeit.

Die Vienna Capitals feierten ein 10:0-Schützenfest gegen Innsbrucks "Haie", Graz gewann bei Schlusslicht Vorarlberg 2:1.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

