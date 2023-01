"Ich habe eine Riesenfreude damit. Jetzt ist es nicht nur ein Dreamteam, sondern auch ein Green Team." Vizekanzler Werner Kogler hebt das Engagement der Steinbach Black Wings, die seit Saisonbeginn als Nachhaltigkeitspioniere der Eishockeyliga mit dem "Green Events Partner"-Zertifikat in Erscheinung treten, lobend hervor. Ob die Linzer über ein Dreamteam verfügen, wird sich zwar erst in Wochen und Monaten herausstellen, als aktuell Fünfte sind sie jedenfalls auf einem verheißungsvollen Weg – und mit Meisterambitionen in sechs Kategorien ausgestattet, wenn es nach der von ihnen unterfertigten Charta ginge, die sich in Zusammenarbeit mit dem Ökologieinstitut "pulswerk" an sechs Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert.

Im laufenden Spielbetrieb dreht sich alles um das Hier und Jetzt, Niederlagen oder Verletzungsprobleme müssen rasch abgehakt werden, für Tabellenkalkulationen oder Wunschkonzerte bleibt kein Spielraum – für die nächste Eishockey-Generation sehr wohl.

"Wir tragen eine Riesenverantwortung gegenüber unserem Nachwuchs, den Fans, der ganzen Stadt", betonte Anna-Sophie Müller, die Marketingchefin der Black Wings. So sieht es auch Klubpräsident Peter Nader: "Der Verein ist eine Lebensschule", sagt er. "Bei uns beginnen Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren zu lernen, ein Team zu werden. Wir sehen es als unsere Pflicht, ihnen zu helfen, großartige und verantwortungsvolle Menschen zu werden. Im Idealfall begleiten wir Talente vom Nachwuchs bis zur Profilaufbahn und im besten Fall sogar bis zur Karriere nach ihrer aktiven Zeit – wie man an unserem Trainerteam sieht." Philipp Lukas zum Beispiel hat von 2000 bis 2018 das Black-Wings-Trikot (davon elf Saisonen als Kapitän) getragen, jetzt ist der 43-Jährige Headcoach.

"Wie eine Familie für mich"

Verteidiger Gerd Kragl (25) – derzeit mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht – befindet sich auf dem besten Weg, dem Wiener nachzueifern. Der Nationalspieler ist prädestiniert, um in die klubinterne Rolle des "Green-Events-Botschafters" zu schlüpfen. Weil er als Local Hero genau weiß, was die "Jungen" brauchen. Der Assistant Captain ist gebürtiger Linzer, hat mit acht seine ersten Schlittschuhe beim EHC "zerrissen" und mit 16 den Sprung in den Profikader geschafft. "Es gibt keinen anderen Verein, den ich so im Herzen trage wie die Black Wings. Sie sind wie eine Familie für mich", sagt Kragl: "Wir wollen als gutes Vorbild für Oberösterreich dienen." Und zwar in diversen Kategorien.

Das beginnt bei Fahrgemeinschaften, führt über Mülltrennung und Abfallminimierung und reicht bis zur Ernährung mit regionalen Produkten. Dieses An-einem-Strang-Ziehen wird auch von den Fans honoriert. Am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Pustertals "Wölfe" sollten wieder an die 3000 in der Linz-AG-Eisarena Platz nehmen – ohne ihren grünen Daumen zu vergessen.

Charta der Black Wings

Die Black Wings Linz bekennen sich in ihrer Charta dazu, sechs Grundsätze der Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Vereinslebens umzusetzen:

Meister der umweltfreundlichen Mobilität: Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in Fahrgemeinschaften

Meister der nachhaltigen Verpflegung: Catering nach den Standards des Österreichischen Umweltzeichens; Bevorzugung regionaler, saisonaler, biologischer Produkte

Meister der Abfallvermeidung und Mülltrennung

Meister der Ressourcenschonung: Kauf von ökologischem Papier und Reinigungsmitteln; Versuch der Umstellung auf Ökostrom

Meister der Inklusion: Barrierefreiheit, spezielle Angebote (Gratis-Tickets für Kinder), Bekenntnis zum Fairplay

Meister der aktiven Kommunikation: Der Nachwuchs soll von klein auf mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit in Berührung kommen.

Mehr Nachhaltigkeit

Zum ersten Mal wird heuer der Nachhaltigkeitspreis Feronia vergeben. Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich suchen die OÖN und die Oberbank nach den besten Konzepten, Produkten, Dienstleistungen und Initiativen zum Thema, in den Bereichen Wirtschaft, Kultur sowie Soziales.

Auf nachrichten.at/feronia können Bewerber bis 4. Februar ihre Projekte einreichen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

