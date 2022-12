Der Trend verspricht einen Raketenstart

Wenn sich der Trend in den 2010 aus der Taufe gehobenen Eishockey-Neujahrsspielen mit Linzer Beteiligung fortsetzt, dann dürfen sich die Fans der Steinbach Black Wings am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Innsbruck auf ein sportliches Feuerwerk gefasst machen. Am 1. Jänner klingelt es traditionell besonders oft, der Rekord datiert aus dem Jahr 2019. Damals behielten die Oberösterreicher beim 13-Tore-Festival in Znojmo mit 8:5 die Oberhand.