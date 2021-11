Nicht nur den Steinbach Black Wings fällt es schwer, nach dem Todesdrama um Bratislava-Capitals-Stürmer Boris Sadecky zur Tagesordnung überzugehen. Des 24-Jährigen wird heute (19.30 Uhr, Stream auf puls24.at) vor dem Eröffnungsbully gegen die Vienna Capitals in einer Schweigeminute gedacht. "So etwas trifft einen hart und unerwartet", sagt Linz-Coach Mark Szücs, der das nach fünf Niederlagen en suite ohnehin angeschlagene Eishockey-Schlusslicht als Chef in den Rink führen wird.