Sieg des Willens mit Wermutstropfen

Wow, das war ein Statement. Die Steinbach Black Wings haben dem Dominator des Grunddurchgangs, HC Bozen, mit Nachdruck und Intensität gezeigt, dass sie alles andere als Laufkundschaft auf dessen Weg zum Eishockeytitel sind. Die Linzer belohnten sich für einen heroischen Kampf vor 3461 begeisterten Augenzeugen mit einem 2:1-(1:0, 0:0, 1:1)-Sieg, der den 1:1-Ausgleich in dieser spannenden und temporeichen Best-of-7-Viertelfinalserie fixierte.

Es geht weiter, immer weiter – und zwar schon am Sonntag (18 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in der Südtiroler Palaonda. Die Anreise erfolgt bereits heute.

„Natürlich ist der Glaube da, dass wir auch auswärts gewinnen können“, sagte Black-Wings-Stürmer Stefan Gaffal, auch wenn der HCB in seiner „Festung“ eine Macht ist. Der italienische Serienmeister hat in dieser Saison nur drei von 25 Heimspielen verloren – zwei gegen den Villacher SV (1:3, 2:5) und eines gegen die Vienna Capitals (3:5).

Die Oberösterreicher vermochten seit 1. Dezember 2019 oder mittlerweile acht Partien nichts Zählbares aus Bozen mitnehmen. Damals schossen übrigens Dan DaSilva (18.), Andreas Kristler (26.), Brian Lebler (41.) und Rick Schofield (56.) einen 4:3-Erfolg heraus. Klar, dass die Black Wings so ein Resultat morgen mit Handkuss nehmen würden.

Romig fiel ein Stein vom Herzen

Doch die Reise dorthin ist weit, die Brust aber spätestens seit Freitag breit. Vor allem beim Man of the Match, der am Dienstag bei der 0:2-Niederlage noch der große Pechvogel gewesen war. Die Rede ist von Emilio Romig, dessen Puck auf der Linie picken geblieben war. Diesmal schlug sein Abschluss dermaßen scharf ein, dass sich jegliche Diskussionen erübrigten.

„Ich bin extrem happy, dass es geklappt hat“, sagte der 30-Jährige, der nach perfektem Steilpass von Marc-Andre Dorion und 52:24 Minuten zum 2:1 getroffen hatte. Darauf fanden die Gäste, die nur 132 Sekunden zuvor im Powerplay (Julian Pusnik saß draußen) durch Cole Hults zum 1:1 (51.) gekommen waren, keine Antwort.

Nach der herbeigezitterten Sirene stand die Linz-AG-Eisarena kopf, die Massen skandierten lautstark „So sehen Sieger aus“ und „Hier regiert der EHC“. Es war eine unglaubliche Willensleistung eines Kollektivs, aus dem vielleicht Rasmus Tirronen hervorstach. Der stoisch ruhige finnische Torhüter behielt in etlichen kritischen Situationen den Durchblick und entschärfte 27 der 28 Schüsse.

Trotzdem war nicht alles eitel Wonne. Michael Haga (31), der gestern wie auch Brodi Stuart (23) Geburtstag hatte, schied in der 44. Minute mit Verdacht auf Schulterverletzung aus. Ein herber Verlust, zumal der Norweger stolze 51 Scorerpunkte zu Buche stehen hat.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

