Der erste Schluck Alkohol mit 30

Auch wenn das Budget schon ausgereizt war, hat der Vorstand der Black Wings um Chef Peter Freunschlag und die Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Matausch und Peter Zauner grünes Licht für einen Eishockey-Neuzugang gegeben.

Die Linzer verstärkten die Defensive mit Steve Oleksy (34). Der 1,84 Meter große Amerikaner bringt die Erfahrung von 80 NHL-Matches (für die Washington Capitals und die Pittsburgh Penguins) mit und soll mit seiner Klasse, Routine und Führungsqualität Sicherheit in die Abwehr bringen.

Oleksy ist ein harter Arbeiter, der dem Sport alles unterordnet. Im Juni 2016, als Pittsburgh den Titel in der NHL gewann, nahm er im Alter von 30 seinen ersten Schluck Alkohol – aus dem Stanley-Cup, der wertvollsten Trophäe im Eisho-ckey. Oleksy war Mitglied des Meisterteams um Star Sidney Crosby, aber in der Saison 2015/16 ohne Einsatzzeit gewesen. Als die Penguins 2016/17 den Coup wiederholten, kam der Mann aus Michigan auf elf Grunddurchgangspartien. Bei der Überreichung des Pokals fehlte er jedoch, weil ihn der NHL-Klub Monate zuvor zu den Toronto Marlies (AHL) transferiert hatte.

In Linz dürfte Oleksy bereits am Dienstag gegen Znojmo debütieren. Das Engagement jenes Mannes, der zuletzt für Toledo Walleye (ECHL) spielte, und das Comeback von Mark McNeill haben zur Folge, dass der EHC zwei Spieler – einen Legionär und einen Österreicher – abmelden muss. Wen es treffen wird, wird aktuell intern geklärt. "Solche Entscheidungen sind nie einfach. Aber hinten sind unsere Schwachstellen, wir müssen stabiler werden", erläuterte Linz-Manager Christian Perthaler. Wohl wissend, dass der Weg in die Play-offs heuer steinig wie schon lange nicht wird. Der Viertelfinalplatz ist aktuell nur um drei Punkte abgesichert.

Tapeten- und Namenswechsel

Für die Zeugwarte Wolfgang Janout und Armin Ratzesberger wird es schon jetzt stressig. Das Duo bereitet den für Sonntag geplanten Einzug der Mannschaft in den neuen Kabinentrakt der "Linz-AG-EisArena" vor. Die Halle trägt jetzt den Namen des Betreibers. Die Oberösterreichische Versicherung ("Keine Sorgen") betonte, dass sie den Titelsponsorvertrag gerne verlängert hätte. "Wir sind seit zwölf Jahren dabei und hätten es weiter gemacht", sagte Pressesprecher Günther Waldhäusl.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at