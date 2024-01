Den Black Wings wuchsen in Villach wieder Flügel

Neues Jahr, neues Glück. 1:3 gegen Innsbruck, 3:7 in Vorarlberg, 1:4 gegen Graz – die Vorzeichen mit drei Niederlagen en suite waren wirklich nicht die besten für die Steinbach Black Wings gewesen, doch nach dem beherzten Auftritt am Montag in Villach spricht niemand mehr von Krise.

Die Linzer Eishockeycracks kehrten mit einem 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) bei den "Adlern", gegen die in den ersten beiden Saisonduellen nichts zu holen gewesen war, auf die Siegerstraße zurück. Das tut irrsinnig gut, zumal die nächsten hohen Hürden warten: Am Mittwoch (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) geht’s zum amtierenden Champion Salzburg, am Samstag (14 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) zum Rekordmeister nach Klagenfurt.

"Es war wichtig, diesmal in Führung gegangen zu sein und wieder mehr Tore erzielt zu haben. So etwas gibt Selbstvertrauen", weiß Black-Wings-Coach Philipp Lukas, der in Villach neben Stefan Gaffal, Brodi Stuart und Dennis Sticha auch Einser-Goalie Rasmus Tirronen vorgeben musste. Der Finne laboriert an einer Unterkörperverletzung. Thomas Höneckl vertrat ihn aber blendend und entschärfte 39 der 41 VSV-Schüsse.

Vorne waren die Oberösterreicher eiskalt. Fünf verschiedene Spieler beförderten den Puck in das gegnerische Netz – Shawn St-Amant (11.), Emilio Romig (22.), Gerd Kragl (27.), Kapitän Brian Lebler (39.) und Logan Roe (43.). Top-Vorbereiter war Verteidiger Martin Stajnoch, der drei Assists verbuchte.

Schon am Samstag hatte es vor dem 1:4 gegen Graz viele strahlende Gesichter gegeben. Die Black Wings meldeten erstmals seit Februar 2020 (Play-off-Viertelfinale gegen den KAC) ein mit 4863 Besuchern ausverkauftes Haus. Dazwischen lagen Corona, interne Querelen und zwei grottenschlechte Saisonen. Jetzt ist Eishockey wieder "in" in Linz. "Wir sind sehr dankbar für unsere große Fan-Gemeinde", betonte Lukas.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos