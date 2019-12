Dem neuen Black-Wings-Stürmer spielte das Schicksal übel mit

Hunter Fejes war schon im Sommer ein Thema bei den Black Wings gewesen. Damals entschied sich der Linzer Eishockey-Topklub noch gegen eine Verpflichtung des 25-jährigen US-Amerikaners, der jetzt seine zweite Chance bekommt. Seine Europa-Premiere vermag dem quirligen Angreifer mit intensivem Zug zum Tor und kämpferischen Qualitäten nicht Angst einzuflößen, dafür hat er trotz seines jungen Alters einfach viel zu viel erlebt.

Fejes, der bereits gestern Nachmittag in Oberösterreich eintraf und von EHC-Vizepräsident Peter Matausch empfangen wurde, hatte in der Vergangenheit das Schicksal übel mitgespielt. Wohl gemerkt abseits der Eisfläche.

Es grenzt an ein Wunder, dass der 1,85 Meter große Teamplayer, der bei den Liwest Black Wings das Trikot mit der Nummer 22 tragen wird und vielleicht schon am Freitag (19.15 Uhr, im OÖN-Liveticker auf nachrichten.at) in Graz sein Erste-Bank-Liga-Debüt feiern wird, überhaupt Profisportler geworden ist.

Wir schreiben den Juni 2004. Damals chauffierte Mama Gail den Junior zum Morgentraining in seiner Heimatstadt Anchorage (Alaska). Mit einem fatalen Zwischenfall. Ein anderes Auto schnitt den Wagen der Fejes, nach einer gestenreichen Kontroverse stieg der Fahrer zunächst voll aufs Gas, dann unvermittelt auf die Bremse, um seine Muskeln spielen zu lassen. Das Ausweichmanöver endete verhängnisvoll.

Das Fejes-Auto überschlug sich mehrmals, die Mutter überlebte den Crash nicht, Hunter wachte nach fünf Tagen im Koma im Krankenhaus auf. „Ich fragte meinen Vater (Sam, Anm.), wo meine Mutter sei. Er sagte nur: Sie möchte, dass es dir besser geht“, erzählte Hunter einst: „Man sagte mir später, dass mein Herz fast zu schlagen aufgehört hätte. In dem Moment, als meine Mum starb, fing es aber wieder richtig zu arbeiten an.“ Der für den Unfall verantwortliche Fahrer kam übrigens mit einer dreimonatigen Haftstrafe davon.

„Es ist verrückt, wie das Leben spielt“

Für Fejes war sein geliebtes Eishockey die beste Medizin gegen die Trauer und ein Treffen mit einem seiner Idole, dem kanadischen Weltstar Mario Lemieux, ein echtes Highlight. Doch die Leidenszeit war damit nicht vorbei. Auch ein zweites Mal blickte Hunter dem Tod ins Auge. Nur wenige Meter von der ersten Unfallstelle verunglückte er sieben Jahre später neuerlich. Wieder unverschuldet. Im Gegenverkehr wurde ein Auto (mit vier Insassen) von einem anderen (die Fahrerin hing am Handy) auf Fejes‘ Spur geschoben, Hunter musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Bei diesem Manöver überschlug sich der Truck, in dem Hunter für seinen Papa Kraftstofffässer transportierte. Hunter kam ohne einen einzigen Kratzer davon. „Es fühlte sich wie in Zeitlupe an. Ich schlug mit meinem Fuß das Fenster ein und kroch aus dem Wagen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es einen größeren Grund geben musste, am Leben zu bleiben. Wäre ich nicht ausgewichen, wären mindestens zwei Menschen gestorben“, blickt Fejes zurück. Nachsatz: „Es ist verrückt, wie das Leben spielt.“

Die Black-Wings-Fans werden den „Neuen“ mit offenen Armen aufnehmen, darauf kann er sich verlassen. Fejes‘ Fähigkeiten sind unbestritten, sein Glaube kann Berge versetzen. Er hilft ihm durch harte Zeiten. „Ich bin mir sicher, dass ich meine Mum eines Tages wieder sehen werde. Bis es soweit sein wird, wird sie mir von oben zuschauen und mich auf meiner Reise begleiten. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht wünschte, dass sie hier wäre. Aber alles passiert aus irgendeinem Grund.“

Wir wünschen Hunter viel Kraft und auch viel Erfolg. Willkommen in Linz.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at