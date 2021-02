David Kickert verlässt die Black Wings mit sofortiger Wirkung

Die Black Wings geben ausgerechnet in der entscheidendsten Phase der Meisterschaft ihren nominellen Einser-Goalie bis Saisonende in die DEL ab. Das gaben die Linzer am Sonntagvormittag bekannt. Luka Gracnar wird also als Einser-Goalie in den verbleibenden vier Spielen der Qualification Round agieren.

"Ich habe am Donnerstag einen Anruf vom Goalietrainer von Augsburg bekommen. Ihr Goalie ist aktuell verletzt und er hat sich erkundigt, ob ich Interesse hätte, bei ihnen zu spielen, wenn die Saison für uns vorzeitig zu Ende wäre. Jetzt haben wir gegen Innsbruck gewonnen und es ist noch alles offen. Es war sehr schwierig für mich. Es ist eine große Möglichkeit für mich. Ich habe mit dem Trainerstab, mit den Führungsspielern und dem Management gesprochen. Und die waren unglaublich. Sie haben gesagt, ich soll diese Chance ergreifen. Und deshalb habe ich mich für diese große Chance entschieden."

Kickert wird spätestens am Montag von Augsburg aus Linz abgeholt. Geld war laut dem 26-Jährigen kein Grund für die Entscheidung. Augsburg übernimmt den Vertrag, den er in Linz gehabt hätte, bis Saisonende.

Weitere Informationen erhalten Sie am Nachmittag im Liveticker vom heutigen Spiel der Black Wings 1992 bei den Bratislava Capitals. Los geht's ab 16:45 Uhr.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at