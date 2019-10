Nach sechs Jahren als Trainer der Black Wings (2011/12 bis 2016/17) und drei Jahren als Co-Trainer des Nationalteams (2011/12 bis 2013/14) kam für Rob Daum das Aus in Österreich. Seither ist der 61-Jährige als Trainer in Diensten von den Iserlohn Roosters aktiv. Mehr oder weniger. Denn Daums Vertrag in Iserlohn läuft noch bis Sommer, obwohl er in der Vorsaison bereits beurlaubt wurde. Aktuell sucht er nach einem neuen Engagement.