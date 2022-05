Dauerkarten-Verkauf bei den Black Wings erfolgreich angelaufen

Sonnenschein, Baustellenlärm und Menschen in kurzen Hosen. Einige wollen ins Linzer Parkbad, andere zum Ticketschalter der Linz-AG-Eisarena. Denn seit Mittwoch läuft bei den Black Wings der Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2022/23. Gleich am ersten Tag wurden mehr als 100 Stück verkauft. "Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Tag", sagt Black-Wings-Marketingchefin Anna-Sophie Müller auf OÖN-Anfrage.

In Zuge des Verkaufsstarts wurde auch ein Relaunch der Website (blackwings.at) präsentiert und online gestellt. "Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren. So sollen in den nächsten Tagen weitere Informationen zum Testspiel-Kracher gegen den deutschen Meister Berlin veröffentlicht werden. Möglicherweise gibt es bald auch wieder Neuzugänge zu präsentieren. Von einem potenziellen Kandidaten, mit dem die Verhandlungen bereits fortgeschritten gewesen sein sollen, hat man sich eine Absage geholt. Adler-Mannheim-Stürmer Andrew Desjardins unterschrieb in dieser Woche in Villach.