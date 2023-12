Das sind die neuen Weihnachts-Trikots der Black Wings

In den beiden Heimspielen am 22. Dezember gegen Tabellenführer Fehervar AV19 und am 26. Dezember gegen die Innsbrucker Haie spielen die Steinbach Black Wings wie gewohnt in festlichen Dressen. Die Jerseys in Strick-Optik mit roten, weißen und grünen Akzenten sind danach für die Fans um 125 Euro pro Stück erhältlich.

Linzer laden zum Adventsingen

Das erste Mal ausgeführt werden die Spezialdressen aber bereits am morgigen Dienstag, wenn die Linzer gemeinsam mit der VKB und Life Radio zum traditionellen Adventsingen auf den Linzer Hauptplatz einladen.

Vor dem Event-Trailer wird gesungen und für den guten Zweck gesammelt. Bild: BWL

Dort ist seit Montag ein VKB-Trailer positioniert, vor dem die Eishockeycracks ab 18:30 Uhr die bekanntesten Weihnachtslieder zum Besten geben. Viel Spaß und die Möglichkeit zu Autogrammen ist garantiert - ebenso wie Punsch gegen freiwilligen Spenden. Gesammelt wird an diesem Abend für die OÖ Kinderkrebshilfe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.