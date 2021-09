Das Lazarett lichtet sich

"Unser Energielevel ist gut", versichert Dan Ceman, der Coach der Steinbach Black Wings, vor dem heutigen Eishockey-Heimspiel (19.15 Uhr) gegen Titel-Co-Favorit HCB Südtirol. Nach diversen krankheitsbedingten Ausfällen meldeten sich bis auf ein Trio alle Akteure matchfit. Nicht an Bord sind die beiden am Knie verletzten Spieler Raphael Wolf und Kai Kantola sowie Verteidiger Maxim Lamarche, der an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt ist und damit für unbestimmte Zeit ausfällt. Gut möglich, dass die sieglos am Tabellenende stehenden Linzer auf dem Transfermarkt nachjustieren müssen.

Bozen kommt mit drei Erfolgen aus den ersten vier Matches, aber ohne Brett Findlay an die Untere Donaulände. Der 28-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Saison 56 Scorerpunkte in 59 Matches verbuchte, sitzt eine Sperre wegen eines Kniechecks ab.

Unfreiwillig nicht im Einsatz sind heute auch die Teams aus Bratislava und Villach. Das Match wurde wegen Coronafällen bei den Slowaken verschoben.

Der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich die NHL-Rechte bis 2025 und wird pro Saison rund 300 Partien live übertragen.