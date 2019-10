Wer in Salzburg (5:4 nach Verlängerung) und beim Champion KAC (4:2) gewinnt, muss sich auch vor dem heutigen Eishockey-Gastspiel in Wien nicht fürchten. Die Black Wings wollen ab 19.15 Uhr (Liveticker auf nachrichten.at) den Schwung vom 5:0-Sieg über Graz mitnehmen und auch Vizemeister Vienna Capitals in die Schranken weisen.

Unterstützung kommt dabei auch von hunderten Schlachtenbummlern, die den EHC in der Erste-Bank-Arena in Kagran unterstützen werden. Die Vorfreude ist auf beiden Seiten groß. "Das ist immer ein schöner Nervenkitzel, die Stimmung wird cool. Von den Wiener und den Linzer Fans kommt immer extrem viel", weiß Capitals-Stürmer Niki Hartl, der es auf der Gegenseite mit einem neuen Gesicht in der Liga zu tun bekommt.

Verteidiger-Riese vor Debüt

Bei den Wings steht der slowakische Verteidiger Juraj Valach, der sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen hat, vor seinem Meisterschaftsdebüt. Der 30-Jährige belebt die physische Komponente im Spiel der Linzer. Valach, der 400 Matches in der tschechischen Extraliga absolviert hat, ist mit seinen 202 Zentimetern und 103 Kilogramm eine echte Erscheinung. Sportlich hat er natürlich auch was drauf, sonst wäre er nicht 2018 im slowakischen Olympia-Kader in Pyeongchang gestanden.

Die Black-Wings-Familie hat Valach mit offenen Armen aufgenommen. In Linz findet er jenen Rückhalt, den er nach einer privaten Tragödie braucht. Im Juni 2016 starb Jurajs Frau bei der Geburt von Zwillingen, um die sich der Papa und seine Verwandten mit Hingabe kümmern.

Jetzt will Valach, der über einen satten Schlagschuss von der blauen Linie verfügt, das Vertrauen, das ihm der EHC geschenkt hat, mit Top-Leistungen auf dem Eis zurückzahlen. "Am Anfang war es schon hart, nicht helfen zu können, aber jetzt fühle ich mich gut und fit", sagte Valach.

Läuft an diesem verlängerten Wochenende alles perfekt, könnten die Linzer erstmals in dieser Saison den Sprung in die Top 5, gleichbedeutend mit der direkten Play-off-Qualifikation, schaffen. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen sie Innsbruck.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at