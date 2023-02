Das ist der Pre-Play-off-Gegner der Black Wings

Dieser Befreiungsschlag war wichtig wie ein Bissen Brot. Die Steinbach Black Wings Linz haben nach sechs Eishockey-Niederlagen in Folge rechtzeitig vor den am Dienstag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beginnenden Pre-Play-offs im Best-of-3-Modus zurück auf die Siegerstraße gefunden und Platz sieben mit einem 4:2-(1:1, 3:1, 0:0)-Erfolg über Fehervar vor 2673 Augenzeugen in der Linz-AG-Eisarena behauptet.

Dadurch kamen die Linzer in die Position des Gegnerwahlrechts. Sie entschieden sich für die Graz 99ers, die zum Auftakt der Serie an der Unteren Donaulände gastieren werden. Spiel zwei steigt am Freitag auswärts, ein eventuelles Entscheidungsmatch würde am Sonntag wieder in Linz über die Bühne gehen.

Die Steirer haben Vorarlberg 4:0 geschlagen und sich last minute im Fernduell mit Pustertal das letzte Achtelfinalticket gesichert.

Black-Wings-Trainer Philipp Lukas zum Pre-Playoff-Pick Philipp Lukas, der Trainer der Steinbach Black Wings, spricht im Interview über den 4:2-Sieg gegen Fehervar zum Abschluss des Grunddurchgangs und das Pre-Playoff-Duell gegen die Graz 99ers.

Auch Asiago wäre eine Option gewesen, gegen den italienischen Liga-Einsteiger hat der EHC mit 3:1 Siegen eine deutlich bessere Saisonbilanz als gegen die Grazer, die drei von vier Begegnungen mit den Black Wings – darunter beide in Linz – für sich entschieden haben.

Mitentscheidend bei der Wahl, die der Trainerstab um Philipp Lukas in Abstimmung mit dem Team gefällt hat, dürften die geringeren Reisestrapazen gewesen sein.

"Die Mannschaft hat Charakter und sehr viel Positives gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen, wir werden uns jetzt gut vorbereiten für diese kurze Serie", sagte Lukas, dessen Mannschaft zum wiederholten Mal 0:1 in Rückstand geraten war. Doch dann ließen Marco Brucker (20.), Andreas Kristler (23., 27.) und Graham Knott (26.) die Fans jubeln.

Die Steel Wings verabschiedeten sich mit dem dritten Sieg in Folge (5:4 mit drei Kilian-Rappold-Toren in Sterzing) als Gesamt-13. unter 15 Teams aus der Alps-Hockey-League-Saison.

