Das ist der neue Einser-Mittelstürmer der Black Wings

Nur einen Tag nach der offiziellen Trennung vom Norweger Michael Haga haben die Steinbach Black Wings das Eishockey-Engagement des neuen Einser-Mittelstürmers Sean Collins vermeldet. Der 34-jährige Kanadier wechselt aus der Schweiz an die Untere Donaulände und unterschreibt dort für ein Jahr plus Option auf ein weiteres.

Geballte Erfahrung in den besten Ligen Europas und Nordamerikas holen sich die Black Wings für die neue Saison der ICE Hockey League. Collins führte in der abgelaufenen Saison als viertbester Scorer (64 Punkte / 28 Tore / +/- 38) in der Swiss League (zweithöchste Spielklasse) den EHC Olten bis ins Finale. Zuvor war der ehemalige Draftpick der Columbus Blue Jackets bis 2016 insgesamt 21 Mal in der NHL auf das Eis gegangen.

Während seiner Zeit in Nordamerika war der Zwei-Wege-Stürmer (Center, Flügel) aber hauptsächlich in der AHL engagiert, wo er in 307 Spielen auf 157 Scorerpunkte für die Springfield Falcons und die Hershey Bears kam. Auch mit dem Farmteam der Washington Capitals kratzte der Kanadier 2016 an seinem ersten Titel, verpasste den prestigeträchtigen Calder Cup nach einer herausragenden Spielzeit aber knapp.

Anschließend wechselte Collins in die KHL und brachte die neugegründeten Kunlun Red Stars in China auf Anhieb in die Play-offs. In insgesamt fünf Jahren in der russisch geprägten Liga bestritt Collins für Kunlun und Sotchi insgesamt 269 Partien und steuerte 125 Punkte (51 Tore) bei.

Danach zog Collins, der mit einer Körpergrösse von 191 Zentimeter ideale Masse mitbringt, weiter zu den Adler Mannheim in die DEL und zu Hämeenlinnan PK in die höchste finnische Liga. Nach seinem Engagement in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz in der vergangenen Saison, wechselt Sean Collins zur Saison 2023/24 nun nach Linz. In der Stahlstadt wird Collins mit der Rückennummer 81 für die Oberösterreicher auf das Eis gehen.

„Beeindruckt von der Vision“

"Ich hatte bereits im vergangenen Jahr gute Gespräche mit Philipp Lukas und Rick Nasheim. Ich war sehr beeindruckt von der Vision, die sie für den Verein haben. Die letzte Saison hat dann gezeigt, wie erfolgreich die Organisation wieder wächst. Als das Angebot erneut kam nach Linz zu kommen, war es für mich eine sehr einfache Entscheidung es anzunehmen. Ich selbst sehe mich als variablen Two-Way-Center, der in jeder Situation einsetzbar ist. Trotz meiner Erfahrung bin ich sehr hungrig, mich immer noch zu verbessern und für die Mannschaft alles zugeben“, sagte Collins.

Auch Cheftrainer Philipp Lukas zeigte sich erfreut: „Sean ist ein kompletter Spieler, ein klassischer Allrounder, der uns Stabilität und Stärke im Bully geben wird. Das sind Dinge, die wir verbessern wollen. Außerdem ist er ein Net-Front-Guy, das heißt. er ist immer in der Area, wo es gefährlich ist vor dem gegnerischen Tor. Er hat schon viel Eishockey auf höchstem Niveau gespielt und wird auch menschlich gut zu unserem Kollektiv passen."

