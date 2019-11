"Das Glück erzwingen"

Die Eishockeycracks der Liwest Black Wings wollen heute beim Auswärtsspiel in Innsbruck (ab 19.15 Uhr im Liveticker auf nachrichten.at) den Abstand auf die Top-5 verkürzen. Drei Punkte – also ein Sieg – fehlen auf Klagenfurt, Bozen und Graz, die punktegleich die Ränge drei bis fünf besetzen.

Dabei muss der EHC vor allem auf einen Ex-Kollegen aufpassen: Joel Broda, der in zwei Jahren für die Black Wings 54 Tore erzielt hat, liegt mit acht Treffern und acht Torvorlagen auf Rang sechs in der Torschützenliste der Liga. "Sie sind sehr gefährlich, wenn sie mit Tempo in unser Drittel kommen. Mit harter Arbeit wollen wir das Glück diesmal aber erzwingen", sagt Linz-Trainer Tom Rowe.

Positiv stimmt das erste Saisonduell mit den Haien, ein 5:4-Heimsieg. Fünf Tore aus 37 Schüssen (13,5 Prozent Scoring-Effizienz) – das ist mehr als doppelt so effektiv wie zuletzt bei der bitteren 3:4-Niederlage gegen Znojmo am Dienstag (6,25 Prozent). Top-Center Mark McNeill wird heute noch geschont.