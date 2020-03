Das Glück des Tüchtigen

Mut, Leidenschaft, Kampfgeist, Kaltschnäuzigkeit – all diese Attribute bescheren den entfesselten Black Wings in den Eishockey-Play-offs eine noch blütenweiße Weste. Die Linzer stehen nach dem heutigen 3:2-(2:0, 1:1, 0:1)-Erfolg in Klagenfurt kurz davor, den 31-fachen Champion KAC zu entthronen. Sie führen in der Best-of-7-Viertelfinalserie 3:0 und können schon am Dienstag (19.15 Uhr) in der Linz-AG-Eis-Arena alles klar machen. Die Erste Bank Liga steuert also auf ein wegen des Coronavirus brisantes Semifinalduell Black Wings gegen Bozen zu (mehr auf Seite 9), die Südtiroler haben gegen Znojmo ebenfalls noch nichts anbrennen lassen.

>>> Der OÖN-Liveticker zum Nachlesen

"Es ist noch nicht vorbei"

Doch so weit wollen die Oberösterreicher nicht vorausblicken, man spricht nicht über ungelegte Eier. Das bringt kein Glück. "Es ist noch nicht vorbei, wir dürfen nicht locker lassen. Der KAC wird sich nicht geschlagen geben", weiß Wings-Trainer Tom Rowe.

Die Statistik spricht freilich für den EHC. Erst einmal gelang es einem Team, einen 0:3-Rückstand in einen Triumphzug zu verwandeln. Das waren die Linzer selbst – vor fast genau zehn Jahren gegen die Vienna Capitals.

Das heutige Match war wie jenes am Freitag (4:3-Sieg nach Verlängerung) nichts für schwache Nerven. "Mein 63 Jahre altes Herz hält es noch aus", lächelte Rowe, der einen starken KAC sah. Die "Rotjacken" haderten aber wieder einmal mit der Chancenverwertung bzw. ihrem Teufelspakt mit dem Aluminium. Den Linzern war das nur recht, sie lieferten eine unglaubliche Abwehrschlacht mit Torhüter Jeff Glass als Fels in der Brandung.

Dabei hatte es zwischenzeitlich nach einer glasklaren Angelegenheit für den EHC ausgesehen. Rick Schofield (10./mit seinem 100. Tor im Linz-Trikot), Ex-KAC-Stürmer Marco Brucker (13./pp) und Kapitän Brian Lebler (34./pp2) schossen unter dem Jubel der rund 300 Schlachtenbummler einen 3:0-Vorsprung heraus, dann sollte das große Zittern beginnen.

"Zwei Drittel lang war das nicht unser Hockey, so kann man nicht auftreten", schimpfte KAC-Coach Petri Matikainen, während Brucker happy war: "Klagenfurt stand mit dem Rücken zur Wand, das haben wir ausgenützt."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at