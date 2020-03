Noch ist in jeder Hinsicht alles im grünen Bereich bei den Black Wings: Die Linzer Cracks haben gestern zum Auftakt der Best-of-7-Viertelfinalserie mit dem 6:3-Erfolg in Klagenfurt das heiß ersehnte erste Break geschafft und die Chance, morgen (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gegen den 31-fachen Champion und Titelverteidiger KAC auf 2:0 zu stellen. Klar, dass auch das Coronavirus ein Thema in der Eishockeyszene ist.