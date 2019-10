Bruder Leichtfuß darf nicht auf das Eis

Die vier jüngsten Eishockey-Heimspiele der Black Wings gegen die Vienna Capitals wurden erst in der Verlängerung oder im Penaltyschießen entschieden. Zweimal gewannen die Wiener, zweimal die Linzer. Auch am Freitag (17.30 Uhr) könnte es eine enge Angelegenheit werden, für den EHC bietet sich zumindest die Chance zur Revanche für die vor einer Woche erlittene 2:4-Niederlage in Kagran.

"Keine riskanten Aktionen"

"Die Fans in Linz sind super, es ist damit zu rechnen, dass die Stimmung wieder großartig sein wird. Wir haben in Wien lange mitgehalten. Wenn wir geradlinig spielen und keine riskanten Aktionen versuchen, haben wir sicher gute Möglichkeiten, zu punkten", glaubt Wings-Verteidiger Raphael Wolf. Offensiv lief das Werkl seiner Mannschaft zuletzt zuhause auf Hochtouren.

Sind aller guten Dinge drei, werden die Linzer wieder fünf Tore schießen. Diese stattliche Ausbeute stand jedenfalls gegen Graz (5:0) und Innsbruck (5:4) zu Buche. Noch mehr Angriffspower bringt Dan DaSilva ins Spiel, der Kanadier feiert nach einer schmerzhaften Fußblessur voraussichtlich sein Comeback. In seinen bisherigen acht Saison-Einsätzen verbuchte der 34-jährige rechte Flügelstürmer fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Assists).

Definitiv nicht an Bord sind Gerd Kragl (Fingerverletzung) und Julian Pusnik, der nach einer Operation nicht vor Ende November zurückerwartet wird. Doch der Kader der Wings ist tiefer geworden, Ausfälle, mit denen während einer knochenharten Saison zwangsläufig zu rechnen ist, können leichter verdaut werden. "Wir gebrauchen es sicher nicht als Ausrede, wenn jemand fehlt. Dann bekommen eben andere die Chance oder mehr Eiszeit", sagte Coach Tom Rowe, der nach dem jüngsten 5:4 gegen die "Haie" aus Tirol nicht in Jubelstimmung ausbrach.

Der US-Amerikaner weiß, dass es Defizite im Spiel seiner Mannschaft gibt. Vor allem die Leichtigkeit, mit der Innsbruck zu Torchancen kam, bereitete Rowe Kopfzerbrechen. So viele Fehler dürfen sich die Black Wings gegen den Tabellenzweiten Wien, der fünf seiner jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen hat, nicht erlauben. Denn die Luft ist dünn. Derzeit sind die Linzer als Fünfte über dem ominösen Strich, also auf direktem Play-off-Kurs, der Vorsprung auf den Neunten Graz beträgt aber nur einen Zähler.

Trainerwechsel in Dornbirn

Der Kampf um die Viertelfinaltickets ist erbittert, nur Schlusslicht Dornbirn fällt aus der Reihe. Die Vorarlberger haben noch kein einziges Match in regulärer Spielzeit (60 Minuten) gewonnen, gerade einmal drei Pünktchen gesammelt und gestern die Reißleine gezogen. Die Bulldogs trennten sich mit sofortiger Wirkung von ihrem finnischen Headcoach Jussi Tupamäki, interimistisch übernimmt Assistent Markku Kyllönen. Es ist der erste Trainerwechsel dieser Saison in der Erste Bank Liga.

Wie geht's weiter? Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen die Black Wings Salzburg, die Steel Wings genießen am Samstag (19 Uhr) in der Alps Hockey League gegen Lustenau ebenfalls Heimvorteil.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at