Bozens "Füchse" erteilten den Black Wings eine Lektion

"Das wird eine lange Serie", hatte Rasmus Tirronen, der Einser-Torhüter der Steinbach Black Wings Linz, prophezeit. Der Finne sollte Recht behalten, denn nach der 1:5-(0:1, 0:3, 1:1)-Heimniederlage der Linzer gegen den HC Bozen steht das Play-off-Viertelfinalduell 2:2, am Freitag (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) geht es in der Südtiroler Palaonda weiter.

"Wir müssen das schnell abhaken und den Blick nach vorne richten", sagte Coach Philipp Lukas nach einem gebrauchten Abend, an dem dem EHC Mitte des zweiten Drittels aus unverständlichen Gründen komplett das Ruder entglitten war.

So eine abgebrühte Truppe wie der Grunddurchgangs-Champion nützt so etwas natürlich gnadenlos aus, letztlich erteilten die "Füchse" aus Italien den Black Wings eine Lektion.

Das ist bitter, zumal alles angerichtet war für einen Eishockey-Leckerbissen der Superlative. Die 4000-Zuschauer-Schallmauer fiel zum ersten Mal seit 6. März 2020, damals hatten die Linzer ein ausverkauftes Haus mit 4865 Augenzeugen gegen den KAC gemeldet. Diesmal verwandelten 4216 Fans die Arena an der Unteren Donaulände in einen "Hexenkessel", der Bozen auf dem Weg zum Rebreak in der Serie durchaus beeindruckte.

Mehr zum Thema Black Wings 1:5 - Black Wings unterlagen Bozen nach zehnminütigem Black Out LINZ. Die Steinbach Black Wings haben es verabsäumt, die Serienführung in Spiel 4 der Viertelfinalserie gegen Bozen auszubauen. 1:5 - Black Wings unterlagen Bozen nach zehnminütigem Black Out

Die 1:0-Führung nach dem ersten Drittel war ziemlich schmeichelhaft – nicht nur deshalb, weil der Versuch von Domenico Albergo nach exakt 120 Sekunden von Tirronen unglücklich über die eigene Linie bugsiert wurde.

Die Black Wings waren wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen, sie dominierten den ersten Abschnitt mit beherztem, aggressivem Kombinationsspiel den ersten Abschnitt, hatten Top-Möglichkeiten durch Julian Pusnik (6., 13.), Stefan Gaffal (10.) und Graham Knott, der in der 18. Minute allein auf Bozen-Keeper Sam Harvey zufuhr. Torjubel Fehlanzeige.

Linz-Stürmer verlor die Nerven

Auch der Beginn der zweiten Periode gehörte den Oberösterreichern, die ganz nah am Ausgleich dran zu sein schienen. Doch mit einer zünftigen Schlägerei (ja, die Emotionen waren groß) und einem ziemlich missglückten Powerplay schien die Partie zu kippen (29.). Linz leistete sich in der neutralen Zone und an der gegnerischen blauen Linie zu viele Fehler, Bozen bestrafte das eiskalt.

Dustin Gazley (32.) und Christian Thomas (33.) erhöhten binnen 62 Sekunden auf 0:3. Mit Gazleys 0:4 (38.) und einem Frust-Stockschlag nach der zweiten Sirene – Emilio Romig, der eine Sperre zu erwarten hat, zog Ryan Culkin das Spielgerät über das Haupt – war die Partie entschieden.

Das Linzer Publikum feuerte sein Team selbst beim Stand von 0:5 (48.) unermüdlich an – und wurde zumindest mit einem Teilerfolg belohnt. Marc-Andre Dorion traf zum 1:5 (51./pp2).

Salzburg im Semifinale

Salzburg hat die erste Hürde schon übersprungen. Der Titelverteidiger gewann in Szekesfehervar 6:1 und die Serie mit 4:0. Die Black Wings brauchen noch zwei Erfolge, Gleiches gilt freilich auch für Gegner Bozen. Ebenfalls komplett offen ist die Begegnung Vienna Capitals gegen Innsbruck. Die "Haie" aus Tirol triumphierten in Wien 2:1 nach Verlängerung, damit steht es nach insgesamt vier Auswärtserfolgen 2:2. Der KAC führt nach einem 3:1-Heimsieg über den Villacher SV 3:1 im Kärntner Derby.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.