Box-Training mit den Black Wings: "Wirklich beeindruckend"

Raufereien im Eishockey werden zunehmend seltener. Wenn dann aber doch einmal zwei Spieler aneinander geraten, ist die Verletzungsgefahr groß. "Wenn die Handschuhe einmal weg sind ist es pures Adrenalin, das ist keine Show", sagt Brodi Stuart, der in der Vorsaison in einem Heimspiel gegen Pustertal die Fäuste sprechen ließ. Wie auch Lorenz Lindner in der Saison-Vorbereitung gegen Landshut. "Ich glaube jeder weiß, worauf er sich da einlässt.