Blamage gegen die Haie

Zwei Schritte nach vorn, einer zurück. Nach zuletzt ansprechenderen Leistungen mussten die Black Wings 1992 gestern mit der 1:5-Niederlage gegen Innsbruck den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Die zwölfte Niederlage in den jüngsten 14 Spielen war hausgemacht: Die Gastgeber kamen nicht in die Zweikämpfe und brachten die Offensive der Tiroler nicht unter Kontrolle. Daniel Ciampini (1., 56.), Braden Christoffer (14.), Felix Girard (24.) und Henrik Hochfilzer (36.) schossen die Gäste zum ersten vollen Auswärtserfolg in Linz nach 2163 Tagen oder umgerechnet knapp sechs Jahren. Der Ehrentreffer durch Will Pelletier (46.) blieb das einzig Zählbare der Linzer an einem Abend zum Abhaken.

Zumindest haben die Black Wings nun eine kleine Pause im dichten Terminkalender, um die Gedanken neu zu sortieren. Bis Freitag gilt es, die Abstimmung für das Heimmatch gegen den Rekordmeister aus Klagenfurt zu finden.

EHC-Manager Gregor Baumgartner wird diese Zeit auch nutzen, um den Spielermarkt weiter zu sondieren. Die Suche nach einem "leistbaren Verteidiger, der uns schnell weiterhelfen kann", läuft bereits, wie er im Interview bestätigte. Als Tauschkandidat gilt der gestern nicht im Kader stehende Andrew Nielsen, von dem man sich "deutlich mehr erwartet hätte".

