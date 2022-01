Black Wings weiterhin nicht in Match-Verfassung

Die Eishockeyliga kämpft sich weiterhin mit Absagen durch das Corona-Virus ab. Davon sind auch die Steinbach Black Wings betroffen, bei denen mittlerweile zwölf Spieler positiv auf Covid19 getestet worden sind. Folgerichtig wurde das Heimspiel gegen Salzburg am Donnerstag abgesagt. Auch das Auswärtsspiel am 9. Jänner beim HC Pustertal wackelt. Aktuell sei eher nicht davon auszugehen, dass die Linzer am Sonntag in den Spielbetrieb zurückkehren können.

Die Probleme mit dem Coronavirus hat man aber auch anderorts: Ljubljana wurde von der slowenischen Regierung in die Quarantäne geschickt, in Fehervar und Innsbruck soll es - Gerüchten zufolge - ebenfalls mehrere positive Tests gegeben haben. Während in Linz sehr offen (aber für die einzelnen Spieler trotzdem diskret) mit dem Thema umgegangen wird, gibt die Liga als Grund für die Spielabsagen nur "medizinische Vorsichtsmaßnahmen" an.