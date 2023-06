Black Wings vor Entscheidung bei Erstlinien-Center

Laut übereinstimmenden Aussagen aus dem Umfeld werden die Linzer und der Norweger Michael Haga künftig getrennte Wege gehen. Der Topscorer der Black Wings in der Vorsaison (16 Tore, 34 Vorlagen) hatte einen verheißungsvollen Start in die Saison, konnte die erste Sturmreihe aber zwischen Jänner und März nicht aus der Formkrise ziehen. Darum wollte man nach der WM (Haga spielte sieben Spiele für Norwegen, in denen ihm zwei Treffer gelangen) zu einer Entscheidung finden.