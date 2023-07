Black-Wings-Verteidiger Martin Schumnig beendet Profikarriere

Die Entscheidung sei lange in ihm gereift, aber keine einfache gewesen, sagt Martin Schumnig im OÖN-Eishockey-Podcast "Eisbrecher". Die OÖN haben sich mit dem Verteidiger der Steinbach Black Wings in Klagenfurt zu einem Abschiedsinterview getroffen. Martin Schumnig im Eisbrecher-Podcast über... ... die Entscheidung, seine Karriere zu beenden: "Es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge dabei. So ein Entschluss reift, das geht nicht von heute auf morgen. Als ich im letzten Sommer in