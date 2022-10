Black-Wings-Verteidiger für drei Spiele gesperrt

Das Department of Players Safety (DOPS) hat Verteidiger Raphael Wolf für drei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 600 Euro belegt. Nach einem harten, unfairen Bandencheck gegen den Innsbrucker Daniel Leavens beim 4:1-Heimsieg am Dienstagabend. Der Check in der 45. Spielminute wurde nach Videostudium der Referees mit einer Fünf-plus-Spieldauer-Disziplinarstrafe geahndet.

Leavens musste zuerst auf dem Eis und später auf der Spielerbank behandelt werden, lieferte sich aber dazwischen heiße Wortgefechte mit den Spielern auf der Linzer Bank. Eine Rückkehr auf das Eis war aufgrund der Folgen des Checks nicht möglich.

Wolf fehlt demnach in den beiden Auswärtsspielen in Klagenfurt und Fehervar sowie im Heimspiel gegen Feldkirch am Nationalfeiertag.

Die Begründung des DOPS im Video:

Das Strafmaß für den unfairen Check von Wolf ist nachvollziehbar. Zwei der drei Spiele hat Wolf für den Check an sich erhalten, ein weiteres gab's oben drauf, weil er ein Wiederholungstäter ist.

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Linz und Innsbruck in der Tiroler TWK-Arena ereignete sich ein Ähnlicher Vorfall, bei dem das Opfer des Wolf-Checks als Übeltäter auftrat und Shawn St-Amant eine leichte Gehirnerschütterung erlitt. Die Zwei-Minuten-Strafe im Spiel sowie die Zwei-Spiele-Sperre danach wirken aber deutlich zu milde in Anbetracht der Schwere des Vergehens. Mehr dazu in folgendem Artikel und dem anschließend angehängten Kommentar: