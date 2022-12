Black Wings verpflichteten Verteidiger aus Kanada

Der Kanadier startete die Saison in der AHL für die Iowa Wild, wo derzeit auch Österreichs NHL-Hoffnung Marco Rossi spielt. Zuletzt wurde der 26-Jährige aber in der East Coast Hockey League (dritthöchste Spielklasse) eingesetzt. In 13 Spielen steuerte der Linksschütze 17 Punkte bei.

Der Neo-Linzer blickt auf eine bewegte Vergangenheit im Juniorenbereich zurück. 2013 gewann er an der Seite von NHL-Star Nathan MacKinnon den Memorial Cup mit den Halifax Mooseheads. Dazu kommen zwei kanadische Universitätsmeisterschaften mit der University of New Brunswick. Im ersten Profi-Jahr gewann er 2020 mit den Fort Wayne Komets den Kelly Cup (Meistertitel in der East Coast Hockey League). In den abgelaufenen beiden Spielzeiten pendelte der 1,88 Meter große Verteidiger zwischen der ECHL und der AHL.

Murphy wird in Linz die Nummer 22 tragen und soll am Donnerstagabend in Linz landen. Wann er erstmals für die Steinbach Black Wings auflaufen kann, hängt von den Formalitäten ab, die mit der Anmeldung eines Spielers einher gehen.

Black-Wings-Chefscout Rick Nasheim: "Matt ist ein groß gewachsener Defender, der an beiden Enden des Eises hart arbeitet. Wir haben uns schon einige Zeit mit ihm beschäftigt und freuen uns, dass es jetzt geklappt hat, ihn nach Linz zu holen. Nach den Ausfällen von Gerd Kragl und Raphael Wolf bringt er uns Stabilität für die aktuell intensive Phase."

Matt Murphy: "Ich habe mich bei einigen Freunden in der Liga umgehört und nur Gutes über Linz und die Organisation gehört. Die Mannschaft ist super unterwegs und ich freue mich sehr darauf, ihr zu helfen. Beschreiben würde ich mich als klassischen Two-Way-Defender, wobei ich meine Stärken im Skating und in der Offensive sehe.

Dass es eine Verstärkung in der Defensive braucht, sagten die Teilnehmer unseres Weihnachts-Stammtischs unisono. Der Podcast zum Nachhören:

