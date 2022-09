Black Wings verpflichteten Stürmer aus der AHL

Graham Knott ist ein kanadischer "Power Forward", der aus der American Hockey League nach Europa übersiedelt. In der Vorsaison absolvierte der 1,91 Meter große Flügel 61 Spiele für die Milwaukee Admirals, in denen er 13 Tore und 13 Vorlagen für sich verbuchen konnte.

Der 25-Jährige kann auch als Mittelstürmer eingesetzt werden und gilt als Prototyp eines Power Wingers, der "die Fähigkeit und die Hingabe hat, in jedem Wechsel einen Einfluss auf das Spiel zu nehmen."

„Graham ist ein großgewachsener Stürmer, der an beiden Enden des Eises sehr hart arbeitet. Er ist bei uns am Center geplant, kann aber auch am Flügel spielen. Auch am Face-Off ist er sehr stark, ein Bereich, in dem wir uns noch verbessern müssen“, sagt Chefscout Rick Nasheim.

Neuzugang Knott freut sich über seine neue Aufgabe: „Ich habe viel Gutes über die Stadt und die Mannschaft gehört und kann es nicht erwarten loszulegen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft so gut wie ich kann weiterzuhelfen und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Mit meiner Größe fühle ich mich im Getümmel vor dem Tor sehr wohl und will dort Raum für meine Teamkollegen schaffen.“

Mit der Verpflichtung von Knott dürfte auch die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison abgeschlossen sein.

Der Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Rasmus Tirronen (FIN)

Thomas Höneckl (AUT)

Leon Sommer (AUT)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Logan Roe (USA)

Laurin Liesch (AUT/SUI)

Victor Bartley (CAN/CHN)

Lorenz Lindner (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Kilian Rappold (AUT)

Shawn St-Amant (CAN)

Michael Haga (NOR)

Brodie Stuart (CAN)

Jakob Mitsch (AUT)

Graham Knott (CAN)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)

Weitere Termine in der Saisonvorbereitung