Black Wings verpflichten vierfachen österreichischen Meister

Die Steinbach Black Wings verstärken die Defensive mit dem vierfachen österreichischen Meister Martin Schumnig. Der Kärntner, der bis dato in seiner gesamten Karriere nur für den KAC auf dem Eis gestanden ist, wechselt zur neuen Saison erstmals aus Klagenfurt weg und hat bei den Black Wings unterschrieben.

Neben Dennis Sticha ist Schumnig der zweite KAC-Crack, der in der kommenden Saison für die Black Wings spielen wird. Der 32-Jährige wurde in den Jahren 2008/09, 2012/13, 2018/19 und 2020/21 mit den Rotjacken Meister. Insgesamt blickt der gebürtige Klagenfurter auf 762 Spiele, 37 Tore und 148 Torvorlagen in der höchsten österreichischen Spielklasse zurück.

Während sich die Black Wings die Zusage der beiden KAC-Spieler gesichert haben, gab es für Philipp Lukas aus anderen Richtungen Absagen: Linz war unter anderem am Neo-Innsbrucker und U20-Spieler Senna Peeters dran, seine Entscheidung fiel aber letztlich zugunsten der Tiroler aus. Ebenso wird es vorerst kein Comeback von Erik Kirchschläger im Dress der Linzer geben. Bereits kurz nach Saisonende hat sich ein Transfer von Julian Payr nach Linz zerschlagen. Stattdessen landete der Verteidiger beim Villacher SV.

"Man muss die Entscheidungen so akzeptieren, sich in den Spiegel schauen und sich fragen, wie man künftig für diese Spieler wieder interessanter wird", sagte Neo-Trainer und -Sportdirektor Philipp Lukas im Eisbrecher-Podcast.

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Thomas Höneckl (AUT)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)