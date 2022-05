Black Wings verpflichten US-Verteidiger aus Schweden

Logan Roe kommt aus Västeräs nach Linz und hat in 49 Spielen der abgelaufenen Saison vier Treffer und 13 Vorlagen in der Allsvenskan beigesteuert. Davor absolvierte der 1,93 Meter große Linkshänder mehr als 400 Spiele in der ECHL und 17 Spiele in der AHL.

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Thomas Höneckl (AUT)

Rasmus Tirronen (FIN)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Logan Roe (USA)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)

