Black Wings verpflichten Thomas Höneckl

Die Black Wings Linz haben als zweiten Torhüter neben dem Finnen Jussi Rynnäs den Salzburger Routinier Thomas Höneckl geholt. Der 31-Jährige, der für zwei Saisonen unterschreibt, kam in der vergangenen Saison für den Dornbirner EC zu 19 Liga-Einsätzen und überzeugte dabei mit 92,3 Prozent an abgewehrten Torschüssen.

„Durch die Unterschrift von Thomas können wir sagen, dass zwei Torhüter im Kader sind, auf die wir uns verlassen können und die entscheidende Spiele für uns gewinnen können“, sagt Black-Wings-Trainer Dan Ceman.

Ebenfalls in Linz wird Laurin Müller erwartet. Der 193 cm große und 95 kg schwere Verteidiger war in der letzten Saison zuerst bei den Steel Wings und dann in Feldkirch. Er kehrt nun nach Linz zurück.