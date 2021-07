Black Wings verpflichten Stürmer Rafael Rotter aus Wien

Nach Rotters erfolglosen Vertragsverhandlungen mit den Vienna Capitals haben die Black Wings am schnellsten reagiert und sicherten sich die Dienste des wendigen Stürmers für die kommende Saison. "Im Grunde muss man sagen, dass das Angebot von Wien einfach nicht nachvollziehbar war. Die Verantwortlichen aus Linz haben sich sehr um mich bemüht und waren extrem engagiert mich zu den Black Wings zu holen. Da ich in Oberösterreich schon einige Spieler besser kenne und die Eishalle jedes Jahr aufs während den Spielen 'on Fire' ist, habe ich mich für Linz entschieden.“

Der 34-Jährige stand 13 Saisonen lang für die Capitals auf dem Eis. Unter anderem schon an der Seite von Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner. "Als ich damals für die Capitals aufs Eis ging, fiel mir Rotters Energie, sein Einsatz und vor allem seine Leidenschaft für das Spiel auf. Er hatte jetzt zwei schwierige Saisonen, ich denke, aber wenn er sich auf das wesentliche konzentriert und sein Körper mitmacht, kann er ein bedeutungsvolles Puzzleteil in unserem Spiel werden", sagt Baumgartner über die Neuverpflichtung. Auch Trainer Dan Ceman fand lobende Worte für den Flügelstürmer: "Wir freuen uns alle sehr, Rafael nach Linz holen zu können. Seine Bilanz in der Liga spricht für sich, aber sein größtes Kapital ist das „innerliche Feuer“ mit dem er spielt. Rafael steckt alle mit seiner Motivation an. Er wird ein großartiger Anführer für uns sein. Wir sind uns sicher, dass Rafael in der kommenden Saison ein großer Faktor für uns sein wird.“

Rotter, der bisher in 632 Spielen in der höchsten Österreichischen Spielklasse 150 Tore und 351 Vorlagen erzielen konnte, freut sich auf die neue Herausforderung: "Die Spiele in Linz waren für mich immer der absolute Traum. Die Stimmung, ob in den Play-offs oder im Grunddurchgang, war immer fantastisch und mit sehr vielen Emotionen geschmückt. Für genau diese Spiele betreibe ich diesen Sport. Ich denke, dass es wieder eine lange Saison mit vielen 'Ups & Downs' sein wird aber das Ziel sind jedenfalls die Play-offs und ab dann wird weiter g'schaut."

Der Kader der Black Wings:

Tor:

Thomas Höneckl

Luca Egger

Verteidigung:

Maxim Lamarche (CAN)

Chris Rumble (USA/CAN)

Josh Roach (CAN)

Blaz Gregorc (SLO)

Gerd Kragl

Raphael Wolf

Ramon Schnetzer

Laurin Müller

Sturm:

Dragan Umicevic (SWE)

Will Pelletier (CAN)

Kai Kantola (FIN / USA)

Brian Lebler

Andreas Kristler

Rafael Rotter

Marco Brucker

Stefan Gaffal

Emilio Romig

Alexander Lahoda

Julian Pusnik

Stefan Freunschlag

Jakob Mitsch

Niklas Bretschneider

Trainer:

Dan Ceman (CAN)

Mark Szücs

Jürgen Penker

Abgänge: