Black Wings verpflichten Stürmer Dennis Sticha

Der 23-Jährige Stürmer Dennis Sticha stürmt in der kommenden Saison für die Black Wings Linz. Die Linzer haben sich die Dienste des ehemaligen KAC-Spielers bis Sommer 2024 (mit vereinsseitiger Option auf eine weiter Saison) gesichert.

Der Flügelstürmer, der für Klagenfurt in der abgelaufenen Saison je sechs Spiele in der ICE Hockey League und in der Alps Hockey League absolviert hat, kommt nach einer Oberkörperverletzung genesen zurück und freut sich auf die neue Aufgabe: „Sofort nach der Anfrage hatte ich ein richtig gutes Gefühl, die Black Wings haben sich dazu sehr um mich bemüht. Linz ist nach wie vor eine tolle Adresse im heimischen Eishockey. Ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten endlich loszulegen.“

„Dennis ist ein interessanter, junger Spieler mit großem Potenzial. Wir sind sehr froh, ihn für unser neues Team gewonnen zu haben", sagt Black-Wings-Trainer Philipp Lukas.

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Thomas Höneckl (AUT)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)