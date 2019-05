Black Wings verpflichten Nationalteamverteidiger

Mit Mario Altmann, Gerd Kragl und Moritz Matzka haben die LIWEST Black Wings bereits drei Verteidiger aus Österreich im Aufgebot, die zum erweiterten Kader des österreichischen Nationalteams gehören. Dazu stößt nun ein vierter Hoffnungsträger für die Zukunft. Mit dem Salzburger Raphael Wolf kommt eine der Überraschungen der gerade beendeten Eishockey Weltmeisterschaft nach Oberösterreich.

Wolf wurde in Salzburg geboren und erlernte dort auch das Eishockeyspielen. Über die Red Bull Akademie und die EBYSL Meisterschaft ging es für den großgewachsenen Abwehrspieler immer wieder auch in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs aufs Eis. 2017 wurde Wolf schließlich in Dornbirn unter Vertrag genommen, wo er in den letzten beiden Saisonen zu 99 Einsätzen in der Erste Bank Eishockey Liga kam (1 Tor, 3 Assists). Der Abwehrspezialist wurde von den Bulldogs in dieser Zeit aber auch immer wieder in die Alps Hockey League verliehen und agierte dort für den EC Bregenzerwald.

Im heurigen Frühjahr kam schließlich die erstmalige Einberufung von Teamchef Roger Bader in die Österreichische Nationalmannschaft. Dass sich Wolf am Ende sogar in den WM Kader spielte war ein Zeichen für die Entwicklung, die der 100 Kilo-Mann (bei fast 2 Metern Körpergröße) gemacht hat. Nun folgt für den erst 23 Jahre jungen Abwehrspieler der nächste Schritt und Wolf will sich im Team von Tom Rowe durchsetzen.

Znojmo-Torjäger ebenfalls fix

Außerdem haben sich die Linzer mit einem weiteren Stürmer verstärkt. Mit dem erst 25-jährigen Marek Kalus kommt einer der gefährlichsten Stürmer der vergangenen EBEL Saison an die Untere Donaulände.

Im Juli wird Marek Kalus 26 Jahre alt – und der Tscheche wird seinen Geburtstag bereits in dem Wissen feiern, dass er nächste Saison das Trikot der LIWEST Black Wings überstreift. Der Flügelstürmer wechselt vom HC Orli Znojmo zu den Stahlstädtern, wo er seine beeindruckenden Leistungen aus seinem ersten EBEL Jahr bestätigen möchte.

Kalus brachte es für die rot-weißen Adler in 55 Einsätzen der letzten Saison auf 29 Tore und 32 Assists und schaffte mit diesen 61 Scorerpunkten einen Schnitt von über einem Zähler pro Partie.

Damit war Kalus der beste Torjäger und beste Punktesammler bei den Südmähren. In der erste Bank Eishockey Liga belegte Kalus nach dem Grunddurchgang Rang 8 bei den Scorern und war darüber hinaus fünftbester Torjäger.

