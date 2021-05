Black Wings verpflichten Flügelstürmer

Die Steinbach Black Wings stellen am Montag Emilio Romig als Neuzugang für die kommende Eishockey-Saison vor. Der 28-jährige Flügelstürmer stand zuletzt bei den Dornbirn Bulldogs unter Vertrag, für die er es in zwei Saisonen auf 57 Punkte brachte.

Der gebürtige Wiener wagte in jungen Jahren den Sprung in die US-amerikanische Juniorenliga. In den Vereinigten Staaten studierte er an der University of Denver und konnte im Bundesstaat Colorado mit der College-Mannschaft den Titel in der NCAA gewinnen.

„Emilio hat sehr gute eisläuferische Fähigkeiten und kann uns mit seiner Geschwindigkeit in jedem Spiel helfen“, sagte Trainer Dan Ceman. „Wir erwarten, dass er ein sehr gutes Presse - Information Forechecking spielt und den Verteidigern im Aufbau wenig Zeit lässt. Mit seiner Arbeitsmoral auf dem Eis und abseits davon passt er sehr gut in unser Team.“