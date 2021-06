Black Wings verpflichten finnischen Stürmer

Die Black Wings verpflichten mit Kai Kantola einen Flügelstürmer, der direkt aus der finnischen Liiga in die heimische ICE Hockey League wechseln wird. In North York in Kanada geboren durchlief der Finne mit zusätzlicher US-Staatsbürgerschaft seine Juniorenzeit in den USA, und stieg in die AHL ein, ehe er 2010 nach Finnland wechselte. Der 33-Jährige war zuletzt vier Jahre lang bei KalPa in Kuopio engagiert und fungierte dort als Assistant Captain. In 594 Spielen in der höchsten finnischen Liga für fünf Vereine erzielte der Stürmer 286 Punkte (Schnitt: 0,48 Punkte pro Spiel).

“Kai ist ein richtiger Arbeiter am Eis. Seine Fähigkeiten als Power Forward passen einwandfrei zu dem Spielsystem, dass wir nächste Saison forcieren wollen. Er spielt körperlich vor dem Netz gut und agiert in der Defensive sehr verantwortungsbewusst. Meiner Meinung nach wird er eine tolle Bereicherung für unseren Verein sein", sagte Black-Wings-Trainer Dan Ceman in einer ersten Reaktion.

Bereits vergangene Woche wurde mit Blaz Gregorc ein Meister-Verteidiger des KAC nach Linz gelotst. Der 31-jährige Slowene kommt mit Erfahrungen aus den höchsten Ligen in Schweden, Dänemark, Tschechien und eben der Ice Hockey League nach Linz.

Nach der offiziellen Bestätigung der Abgänge von Juha-Pekka Hytönen und Marc-Andre Dorion herrscht Klarheit mit allen Spielern aus dem Kader der Vorsaison. Ex-Verteidiger Sebastien Piche wird in der Liga bleiben, er wechselt zum Rückkehrer Olimpija Ljubljana.

Der Kader der Black Wings:

Tor:

Jussi Rynnäs (FIN)

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Maxim Lamarche (CAN)

Chris Rumble (USA/CAN)

Josh Roach (CAN)

Blaz Gregorc (SLO)

Gerd Kragl

Raphael Wolf

Laurin Müller

Sturm:

Dragan Umicevic (SWE)

Will Pelletier (CAN)

Kai Kantola (FIN / USA)

Brian Lebler

Andreas Kristler

Marco Brucker

Stefan Gaffal

Emilio Romig

Alexander Lahoda

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Niklas Bretschneider

Trainer:

Dan Ceman (CAN)

Mark Szücs

Jürgen Penker

Abgänge: