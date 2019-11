Nur drei Tore aus 48 Torschüssen: Black Wings stolperten über Znaim

Spiele nach einer Länderspielpause zählen nicht unbedingt zu den großen Stärken der Liwest Black Wings. Die jüngsten sieben Spiele nach so genannten „International Breaks“ gingen für die Linzer verloren. Der letzte Sieg datiert am 8. November 2016 - dabei blieb es auch nach dem Spiel gegen Znojmo am Dienstag.

Der EHC präsentierte sich bei 48 Torschüssen viel zu ineffizient, weshalb der Angstgegner, gegen den die Linzer nur 22 aus 53 Spielen gewinnen konnten, zum Stolperstein mutierte. Die Gäste retteten sich vor 4500 Linzer Fans mit viel Glück (vier Stangentreffer der Linzer) in die Verlängerung und waren danach durch Anthony Luciani mit dem ersten Schuss, der den 3:4-Endstand bedeutete, gnadenlos effizient.

Linz war druckvoll gestartet, hatte durch Lelber, Umicevic und Leiler drei Großchancen in der ersten Spielminuten herausgespielt, ehe Andreas Kristler in der fünften Minuten die 1:0-Führung herausschoss.

Weitere (Groß-)Chancen blieben ungenützt. Tomas Svoboda gelang in Minute 17 der schmeichelhafte Ausgleich, Luciani erhöhte zwei Minuten später sogar auf 2:1. Treffer von Brian Lebler (35.) und Stefan Gaffal (56.) brachten die Linzer zurück auf die vermeintliche Siegerstraße. Gäste-Neuzugang Robert Flick bescherte den Tschechen bei seinem Debüt aber einen Punkt, weil er 18,9 Sekunden vor Spielende ins Linzer Tor traf.

Black Wings Linz - HC Znojmo 3:4 n.V. (1:2,1:0,1:1;0:1).

Tore: Kristler (5.), Lebler (35.), Gaffal (56.) bzw. Svoboda (17.), Luciani (20., 63.), Flick (60.)

Red Bull Salzburg - Dornbirner EC 1:2 (0:1,0:1,1:0).

Tore: Hughes (55.) bzw. Gartner (15.), Tamminen (25.)

Graz99ers - KAC 3:2 (2:0,0:2,1:0).

Tore: Grafenthin (8.), Hilding (19./PP), King (44./PP) bzw. Obersteiner (27./PP), Comrie (34.)

HCB Südtirol - HC Innsbruck 4:1 (0:0,1:1,3:0).

Tore: Alberga (26.), Insam (48.), Spinozzi (52./SH), Frigo (57.) bzw. Bär (34.)

