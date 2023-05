Black Wings verlängerten mit Stürmer-Routinier

Der 32-Jährige wird von Trainern in höchsten Tönen gelobt, er sei ein universell einsetzbarer Spieler mit hohem "Hockey-IQ", sagte etwa Ex-Trainer Tom Rowe einst über den gebürtigen Linzer. Marco - Sohn von Black-Wings-Mitgründer Andreas Brucker - geht damit in seine sechste Saison an der unteren Donaulände. Der Center hält aktuell bei 665 Bundesliga-Spielen, 44 Treffern und 94 Torvorlagen. 249 Partien davon absolvierte die Nummer 89 im Dress der Steinbach Black Wings.

Head Coach Philipp Lukas: "Wir wollen auch in der kommenden Saison mit einem tiefbesetzten Kader auftreten und die Eiszeiten gleichmäßig verteilen. Mit Marco haben wir einen wichtigen Spieler, der defensiv sehr zuverlässig arbeitet. Er hat aber auch bereits öfters gezeigt, dass er in Überzahl und in einer offensiveren Rolle aushelfen kann. Wir sind deshalb sehr froh, dass uns Marco auch nächstes Jahr erhalten bleibt."

Der vierfache österreichische Eishockeymeister (alle Titel mit Salzburg) hat das Handwerk bei den Black Wings gelernt und will nun seine Erfahrungen an jüngere Spieler weitergeben. "Für mich war klar, dass ich hier bleiben möchte. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich so lange schon als Eishockeyprofi tätig sein darf. Diese Erfahrung möchte ich den jungen Spielern weitergeben, sowohl auf dem Eis, als auch abseits davon. Ich sehe meine Rolle zunehmend als Führungsspieler, der vor allem defensiv solide spielt. Ich bin nicht der Goalgetter, das weiß ich. Deshalb möchte ich defensiv meinen Job erledigen und so die Mannschaft führen", sagt Brucker.

Kaderplanung der Steinbach Black Wings

LAUFENDE VERTRÄGE ODER VERLÄNGERT

Tor (2): Rasmus Tirronen (bis 2025), Thomas Höneckl (bis 2024)

Verteidigung (4): Gerd Kragl (bis 2025), Lorenz Lindner (bis 2024), Raphael Wolf (bis 2024), Logan Roe (bis 2024), Matt MacKenzie (bis 2024)

Sturm (13): Brian Lebler (bis 2024), Shawn St-Amant (bis 2025), Andreas Kristler (bis 2024 mit Option), Stefan Gaffal (bis 2024 mit Option), Emilio Romig (bis 2024), Brodi Stuart (bis 2024), Julian Pusnik (bis 2024), Niklas Bretschneider (bis 2025), Dennis Sticha (bis 2024 mit Option), Kilian Rappold (bis 2024), Graham Knott (bis 2024), Nico Feldner (bis 2025, Zugang vom HC Innsbruck), Jakob Mitsch (bis 2024), Marco Brucker (bis 2024)

ABGÄNGE

Daine Todd, Matt Murphy (Slovan Bratislava), Ramon Schnetzer (HC Thurgau)

ZUGÄNGE

Nico Feldner (HC Innsbruck), Matt MacKenzie (Slovan Bratislava)

VERBLEIB OFFEN

Leon Sommer, Patrick Söllinger, Marc-Andre Dorion, Martin Schumnig, Michael Haga, Alexander Lahoda

