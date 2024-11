Black Wings verlängerten mit slowenischem Duo bis Saisonende

“Sie waren eine Bereicherung für uns in einer Situation, in der wir uns auch aufgrund von Verletzungen befunden haben und weiterhin auch befinden. Sie haben ein sehr wichtiges Element zu unserer Mannschaft gebracht, weil sie beide diesen gewissen Hunger haben, der hoffentlich einen Effekt auf die Mannschaft hat”, begründet Sportchef und Headcoach Philipp Lukas die Entscheidung, die befristeten Verträge mit Ograjensek und Maver zu verlängern.

Maver hält bei fünf Toren und zwei Vorlagen aus zehn Einsätzen. "Luka hat die Erwartungen im Scoring übertroffen, das lässt uns auf sehr viel Positives hoffen für den Rest der Meisterschaft. Ken ist leider zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen, aber er ist ein Langzeitdienender in dieser Liga und da wissen wir, was er imstande ist zu leisten mit seiner Playmaking-Ability", sagt Lukas. Ograjensek bereitete vier Treffer vor und erzielte einen selbst.

Ken Ograjensek im Interview:

“Ich freue mich sehr, dass ich bis zum Ende Saison ein Teil dieses Teams sein darf. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ein paar wirklich tolle Typen in unserer Mannschaft sind und sie viel Potenzial haben. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit meinem Start, dass ich krank wurde, war natürlich nicht geplant, aber ich tue alles, damit ich jetzt wieder in guter Verfassung nach der Pause liefern kann", sagt der 33-jährige Ograjensek.

Luka Maver über seine Vertragsverlängerung:

Und was sagt der 27-jährige Luka Maver? “Es war eine wirklich einfache Entscheidung für mich. Ich war sehr glücklich, als ich gemerkt habe, dass mich das Team verlängern möchte. Meine Mitspieler haben mir bisher extrem geholfen und ich möchte genau das weiter bringen, was ich bis jetzt getan habe. Ich werde weiterhin mein Bestes geben und dann sehen wir, was die Zukunft bringt.”

