Black Wings verlängern Vertrag mit Kapitän Lebler

Bereits am Mittwoch in der Vorwoche kündigten die Black Wings einen Transfer mit einem Video von Arnold Schwarzenegger als Terminator und dem ikonischen Satz "I'll be back" an. Viele Fans rätselten, ob damit die Vertragsverlängerung mit Kapitän Brian Lebler gemeint sein sollte. Andere spekulierten, ob damit etwa Hunter Fejes, Marek Kalus oder Oliver Setzinger gemeint sein könnten. Am Montagvormittag wurde enthüllt, dass es sich um Kapitän Lebler handelt, was mit dem Ausspruch "I'll be back" nur bedingt passt, weil er ja nie weg war.

Der 32-Jährige ist so etwas wie die offensive Lebensversicherung der Black Wings in den abgelaufenen Saisonen gewesen. Der Austrokanadier geht in seine zehnte Saison mit den Black Wings, erzielte bisher in 515 Spielen 293 Tore und 213 Vorlagen, was einen Punkteschnitt von 0,98 pro Spiel ergibt. Die ewige vereinsinterne Schützenliste führt Lebler um mehr als 100 Treffer vor Legende Philipp Lukas an. Zuletzt wurde aber über einen etwaigen Abgang zu Rob Daum nach Villach spekuliert. Lebler sei sogar schon in Villach gesichtet worden.

Die Black Wings mussten für den Kapitän sicher an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, konnten sich aber über einen Drei-Jahres-Vertrag einigen.

Auch Brucker bleibt in Linz

Ebenfalls in Linz spielen wird Marco Brucker. Der Linzer hat sich bereits am Freitag gegen ein Engagement in Wien und für einen Verbleib bei den Black Wings entschieden. Und das, obwohl man den vielseitig einsetzbaren Stürmer lange zappeln ließ. Brucker hat einen Vertrag für zwei Jahre bis zur Saison 2022/23 unterschrieben.

Der Kader der Black Wings:

Tor:

Jussi Rynnäs (FIN)

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Maxim Lamarche (CAN)

Chris Rumble (USA/CAN)

Josh Roach (CAN)

Gerd Kragl

Raphael Wolf

Laurin Müller

Sturm:

Dragan Umicevic (SWE)

Will Pelletier (CAN)

Brian Lebler

Andreas Kristler

Marco Brucker

Stefan Gaffal

Emilio Romig

Alexander Lahoda

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Niklas Bretschneider

Trainer:

Dan Ceman (CAN)

Mark Szücs

Jürgen Penker

Abgänge: