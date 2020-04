Black Wings verkünden neuen Manager

Auch wenn hinter den Kulissen noch viele rechtliche Fragen zu klären sind, gingen die Black Wings unter Präsident Peter Freunschlag heute an die Öffentlichkeit und verkündeten das Engagement von Gregor Baumgartner als Manager und Nachfolger von Christian Perthaler, der - wie berichtet - gegen seine Kündigung klagt. Es ist die Vollzugsmeldung dessen, was Freunschlag bereits am Sonntag angekündigt hat.

Das ist der Originaltext der Presseaussendung von Oberösterreichs Eishockey-Topklub:

Gregor Baumgartner wird neuer Manager

Mit Baumgartner haben die Black Wings nun ab April einen neuen Manager.

Von 2006 bis 2015 war er als Spieler bei den Black Wings aktiv. Er kennt die Organisation der LIWEST Black Wings Linz jahrelang aus erster Hand. Mit nicht weniger als 496 Spielen (157 Tore) in der ersten Mannschaft konnte er sich bei den Linzern hervortun und sich einen guten Status in der Eishockeyszene erarbeiten.

„Baumgartner ist ein wirklich erfahrener Mann im Eishockeysport und wir können stolz sein, so einen Profi mit an Bord zu haben. Er wird uns helfen den richtigen Weg einzuschlagen und nachhaltig zu arbeiten. Ganz besonders möchte ich hervorheben, dass er seine Arbeit bis August auf freiwilliger Basis machen wird, um den Verein so gut wie möglich zu unterstützen.“ so Peter Freunschlag.

Der neue Mann im Management Nach seiner aktiven Spielerkarriere blieb er als Eishockeyexperte bei Servus TV und SKY Sport Austria dem Eishockeysport treu. Daneben komplementierte er seinen Ausbildungspfad, den er in den USA mit Management und Marketing begonnen hatte, mit einem Masterstudium an der Donau Universität Krems in Sport-und Eventmanagement.

Dieses Studium schloss er mit einem MBA Titel ab. Zusätzlich zu seiner schulischen Ausbildung absolvierte Baumgartner auch etliche Eishockey Aus- und Fortbildungen. Neben der Trainerlizenz in Österreich hat er auch die Lizenz in Kanada und das Vierumäki Diplom erworben.

Über vier Jahre lang war er beim ÖEHV tätig, unter anderem als Co Trainer beim A Team und als Headcoach bei diversen Nachwuchsnationalteams. Aufgrund seiner fundierten Eishockeyausbildung war er auch für den ÖEHV als Ausbildungs- und Entwicklungsleiter aktiv. Sein beruflicher Werdegang führten in auch bis nach Amerika, wo er nicht nur als Spieler, sonder auch nach seiner aktiven Karriere als Vortragender von USA Hockey engagiert wurde.

„Trotz dieser schwierigen Zeiten und der Unruhe im Verein freue ich mich auf die Herausforderung. Mit meinem neuen sportlichen Konzept und der Unterstützung sämtlicher Fans, Sponsoren und Medienpartner schaffen wir es die Black Wings Familie wieder gemeinsam zu vereinen und stark zu machen“, sagte Gregor Baumgartner.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at