Black Wings unterlagen Znojmo mit 1:3

Die Black Wings gingen in Linz durch Dalibor Bortnak nach nicht einmal sechs Minuten in Führung, Znojmo glich aber im Finish eines umkämpften ersten Drittels noch aus. Die Tschechen legten dann zu und im Powerplay nach. Die Entscheidung fiel zwei Minuten vor der Schlusssirene, in Unterzahl gelang Sebastian Gorcik das 3:1.

Während die Spitzenteams Salzburg und VSV unfreiwillig pausierten, ist in der ICE-Eishockey-Liga das Play-off-Rennen in Fahrt gekommen. Die viertplatzierten Vienna Capitals holten am Dienstagabend mit einem 2:0 bei den Graz99ers einen "Shutout"-Sieg. Der Fünfte KAC musste sich indes bei Verfolger Ljubljana mit 0:1 geschlagen geben. Der HC Innsbruck darf dank eines 4:3 im Penaltyschießen gegen den HCB Südtirol noch hoffen.

Zwei für Dienstag angesetzte Partien mussten verschoben werden. Tabellenführer Salzburg konnte in Dornbirn aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen nicht antreten. Der zuletzt von Sieg zu Sieg eilende VSV wartete indes vor der Partie gegen den HC Pustertal vergeblich. Die Gäste aus Südtirol hatten Anreiseprobleme, die Partie wurde für Mittwochabend (18.30 Uhr) neu angesetzt.