Black Wings unterlagen Landshut in Testspiel mit 1:6

Im fünften Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung mussten die Steinbach Black Wings die zweite Niederlage einstecken. Beim deutschen Zweitligisten EV Landshut setzte es eine etwas zu hoch ausgefallene 1:6-Niederlage.

Wie am Freitag erhielt bei den Linzern eine Reihe von Akteuren eine Trainingspause. Neben der ersten Sturmreihe (Brian Lebler, Stefan Gaffal, Sean Collins) wurden auch Goalie Rasmus Tirronen und Neuzugang Matt MacKenzie geschont. Und vor allem im Rückwärtsgang merkte man den Linzern an, dass die richtige Chemie untereinander noch nicht gefunden wurde. Immer wieder ergaben sich für die Hausherren Kontersituationen.

Aus einer dieser 2-auf-1-Situationen resultierte auch das 1:0: Julian Kornelli, der für Deutschland spielende Stürmer mit österreichischen Wurzeln (seine Schwester ist Olympia-Hoffnung im Kitesurfen, seine Großmutter wohnt in Sankt Georgen an der Gusen) überwand Goalie Benedikt Oschgan bei seinem Black-Wings-Debüt in der 11. Minute ein erstes Mal. Landshut übernahm das Kommando, schwächte sich aber durch eine Strafe selbst, wodurch die Black Wings durch Brodi Stuart (15./pp) zum 1:1-Ausgleich kamen. Die Freude bei den Gästen währte aber nur kurz, Tyson McLellan (16.) und Brett Cameron (18.) legten für den DEL2-Klub nach.

Lorenz Lindner und Tobias Echtler in einer Rangelei. Bild: BWL / Christian Fölsner

Linzer defensiv fehleranfällig

Linz beging auch nach der ersten Pause weiter Defensivfehler. Nach einem Fehlpass wenige Sekunden nach Wiederbeginn stürmte McLellan abermals auf das Tor von Oschgan zu und ließ dem jungen Linzer keine Chance. Im dritten Privatduell der beiden blieb Oschgan Sieger und verhinderte einen Shorthander des Landshuter Imports. Die Linzer brachten erst ab der 34. Spielminute wieder etwas Ruhe in ihr Spiel. In dieser war es der erst 20-jährige Lorenz Lindner, der nach einer Rangelei die Handschuhe fallen ließ und Tobias Echtler im Infight in die Schranken wies. Die endgültige Entscheidung fiel im Schlussdrittel, als McLellan den Hattrick perfekt machte (44.). Samir Kharboutli besorgte den 6:1-Endstand (54.)

Das nächste Testspiel bestreiten die Linzer am Donnerstag auswärts in Budweis. Danach folgt am Sonntag ein Gastspiel bei Ex-Trainer Tom Rowe und den Nürnberg Ice Tigers. Eine Woche später steigt am Samstag, 9. September, der Testspiel-Abschluss daheim gegen die Straubing Tigers.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

