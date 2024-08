Black Wings unterlagen in erstem Testspiel Kassel 2:3 nach Penaltyschießen

Die Black Wings sind mit viel Licht und etwas Schatten in die Testspiele vor der neuen Eishockeysaison gestartet. Beim 2:3 nach Penaltyschießen gegen den deutschen Zweitligisten Kassel musste Philipp Lukas nicht nur auf die (Langzeit-)Verletzung von Brodi Stuart reagieren, sondern auch auf den kurzfristigen Ausfall von Emilio Romig. Neuzugang Henrik Neubauer ersetzte Romig in der zweiten Reihe. In der dritten Sturmformation wurde ebenfalls rotiert: Zwischen Andreas Kristler und Brian Lebler durfte Stefan Gaffal statt Julian Pusnik stürmen.

Die engagiert beginnenden Linzer gerieten zwar bereits nach 21 Sekunden in numerische Unterlegenheit, bestimmten nach überstandenem Unterzahlspiel die Partie. In der 16. Minute traf Logan Roe zum verdienten 1:0 für die Hausherren.

Der zweite Abschnitt gestaltete sich an Chancen etwas offener. Linz verstand es aber, die Führung zu verwalten. In der 30. Minute wechselte Philipp Lukas Thomas Höneckl für Rasmus Tirronen ein. Danach wurde es handfester: Black-Wings-Neuzugang Ian Scheid und Tom Geischeimer lieferten sich eine deftige Rangelei, die für beide mit einer 5-Minuten-Strafe endete.

In der 52. Minute konnten die deutschen Gäste durch Yannik Valenti zum 1:1 ausgleichen. Und nur zwei Minuten später traf Ryan Olsen zum 1:2. Die Gastgeber, die etwas müde wirkten, mühten sich zwei Minuten vor dem Ende noch zum 2:2-Ausgleich durch Raphael Wolf, der eine Scheibe von Graham Knott abfälschte.

Auf die torlose Verlängerung, in der Linz eine unangenehme Unterzahlsituation überstand, folgte das Penalty-Shootout. Louis Brune und Tristan Keck trafen für den deutschen Zweitligisten, während für die Linzer nur Logan Roe seinen Versuch einnetzen konnte.

Henrik Neubauer über das Spiel:

Video: Das war der Auftakt zur neuen Eishockeysaison

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

