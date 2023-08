Black Wings unterlagen in erstem Testspiel 1:3 in Bratislava

142 Tag nach der Niederlage in Spiel 7 in Bozen kehrten die Steinbach Black Wings wieder wettkampfmäßig auf das Eis. Als Gegner haben sich die Linzer Slovan Bratislava in der Ondrej-Nepala-Arena ausgesucht, in der vor zwei Jahren auch die Bratislava Capitals gespielt haben. Nicht nur die Arena war den Cracks bekannt, sondern auch der eine oder andere Spieler: Während die Partie für den von Slovan nach Linz gekommenen Verteidiger Matt MacKenzie noch zu früh kam, gab es für die Linzer ein Wiedersehen mit Matt Murphy, der von Linz nach Bratislava übersiedelte. Der vor zwei Jahren in die Slowakei ausgewanderte Ex-Linz-Goalie Jared Coreau fungierte nur als Backup-Goalie.

Auch sonst fehlte bei den Linzern die Tiefe in der Verteidigung. MacKenzie und Stajnoch haben noch nicht alle erforderlichen Unterlagen von den Behörden, Patrick Söllinger absolviert die letzte Woche der Bundesheer-Grundausbildung und für Gerd Kragl kommt die Partie noch zu früh für ein Comeback nach Kreuzbandriss. Marco Brucker spielte aushilfsweise mit Raphael Wolf im ersten Verteidiger-Paar. Dazu kommt, dass Bratislava seit beinahe einem Monat gemeinsam auf dem Eis steht und trainiert. Dementsprechend wild startete die Partie aus Sicht der Linzer, die von Bratislava früh unter Druck gesetzt wurden. Quasi aus dem Nichts erarbeitete sich allerdings Shawn St-Amant die erste Chance in Unterzahl (3.), scheiterte aber an Slovan-Goalie Baros. Bratislava gelang aber den Spielanteilen entsprechend die 1:0-Führung durch Jasenec (13.).

Es sollte in Weckruf für die Linzer sein, die danach zu Möglichkeiten kommen sollten. Unmittelbar nach der Pause gelang Shawn St-Amant der nicht unverdiente Ausgleich, indem er Baros unmittelbar nach dem Face-Off überraschen konnte. Eine Linzer Führung vereitelte in weiterer Folge aber neben Baros auch die Querlatte nach Lebler-Abschluss im Powerplay (34.). Das Schlussdrittel gehörte - zumindest auf der Anzeigetafel - den Gastgebern. Daniil Fominykh traf per Alleingang zum 2:1, Adam Lukosik stellte mit dem 3:1 den Endstand her (53.).

Zu Trainingszwecken wurden auch eine 3-gegen-3 Overtime und ein Penaltyschießen abgehalten. Beide inoffiziellen Duelle entschieden ebenfalls die Slowaken für sich. Für die Linzer geht es am kommenden Donnerstag mit einem Testspiel daheim gegen Nove Zamky weiter.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

