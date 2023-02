Black Wings übten Selbstkritik: "Wenn wir so auftreten, haben wir in den Top-6 nichts verloren"

"Die haben mit mehr Energie gespielt und die Zweikämpfe gewonnen, ganz einfach. Im ersten Drittel waren wir halbwegs dabei, aber im restlichen Spiel hat der Einsatz gefehlt", sagte Mark Szücs im Teambus, während er in den Laptop blickte und Spielszenen analysiert hat. Es sei wichtig, das Auswärtsspiel am Dienstagabend in Wien möglichst schnell zu vergessen. Erklären kann sich der 46-jährige Co-Trainer den fehlenden Willen nicht: "Man kann nach Ausreden suchen, aber das bringt uns nicht weiter.