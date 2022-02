Black Wings trennen sich von Trainer Summanen

Die Steinbach Black Wings und der finnische Trainer Raimo Summanen gehen künftig getrennte Wege. Laut Verein soll Summanen mit der Bitte an den Klub herangetreten sein, seinen Vertrag aufzulösen - aus persönlichen Gründen. Dieser Bitte kamen die Black Wings nach.

Interimistisch wird Co-Trainer Mark Szücs die Black Wings bis zum Saisonende betreuen. Das war auch nach der Trennung von Ex-Coach Dan Ceman bereits der Fall. Die Co-Trainer Szücs und Penker konnten damals in fünf Spielen acht Punkte holen - darunter ein Heimsieg gegen Pustertal und ein Auswärtssieg in Fehervar. Umgerechnet sind das 1,6 Punkte pro Spiel.

Summanen wird diese Saison als an Ergebnissen schlechtester Trainer der Black Wings beenden. In 23 Spielen wurden unter dem Finnen 15 Punkte eingefahren - das entspricht einem Schnitt von 0,652. Dan Ceman erreichte in den ersten 15 Spielen elf Punkte - also einen Schnitt von 0,733 Punkten pro Partie.

„Wir wünschen Raimo Summanen für seine persönliche und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute und bedanken uns für seinen enormen Einsatz und die Arbeit während der letzten Monate", sagte Präsident Peter Nader.