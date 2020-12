Black-Wings-Trainer Dan Ceman feierte gelungenes Debüt

"Man darf nicht vergessen, dass die einen neuen Trainer haben. Wir werden ein anderes Linz sehen", prophezeite Captitals-Stürmer Ali Wukovits vor der Partie. Auch wenn sich diese mahnenden Worte zunächst nicht bewahrheiten sollten. Die Black Wings agierten von Beginn weg zu passiv, wurden von den Wienern in puncto Spielanteilen fast überrollt, schafften es aber dank eines überragend aufgelegten David Kickert, den Schaden minimal zu halten.

Nur eines von drei Überzahlspielen konnten die Wiener verwerten. Die restlichen 21 Torschüsse wurden zur Beute des Linzer Goalies. Das 0:1 (19./pp) aus Linzer Sicht hielt vor allem auch nicht lange - Will Pelletier war nur eine Minute später mit einem Alibi-Versuch aus spitzem Winkel erfolgreich. Völlig entgegen dem Spielverlauf und zur Schade von ÖEHV-Teamgoalie Bernhard Starkbaum.

Die Black Wings wirkten im zweiten Abschnitt spielfreudiger, giftiger und aktiver. Verteidiger Oskars Bartulis vergoldete das leichte Übergewicht an Spielanteilen mit dem 2:1 in Überzahl (28.) Es sollte der Siegtreffer gewesen sein. Denn Wien war weder im zweiten noch im Schlussabschnitt effizient genug, die Scheibe über die Linie zu bringen. Der Lette Bartulis selbst schied übrigens zu Beginn des Schlussdrittels mit einer Handverletzung aus und könnte womöglich am Montag gegen Fehervar fehlen.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at