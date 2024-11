Black-Wings-Stürmer Henrik Neubauer fällt vier Wochen aus

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich der Stürmer der Steinbach Black Wings während der Nationalteampause im ÖEHV-Camp eine Oberkörperverletzung zugezogen, die nun auskuriert werden muss. Vier Wochen sind voraussichtlich dafür zu veranschlagen.

Damit würde der Austro-Schwede angefangen vom Auswärtsspiel in Innsbruck insgesamt zwölf Partien verpassen. Der Spielplan ist aktuell sehr dicht gedrängt - in jeder der nächsten vier Wochen stehen drei Partien an.

